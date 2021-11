Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es, um 06:00 Uhr, im Kreuzungsbereich Schachtstraße / Heinrich-Heine Straße/ Otto-Haarmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Autofahrer aus Marl war auf der Heinrich-Heine Straße unterwegs, als er mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer aus Winterberg zusammenstieß, der auf der Schachtstraße in Richtung Brassert fuhr. Der Radfahrer fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell