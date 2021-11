Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Als ein 46-jähriger Dorstener mit seinem Auto aus einer Einfahrt auf die Lembecker Straße abbog, kam es zur Kollision mit einem 20-jährigen Fahrradfahrer (Dorsten). Der Zweiradfahrer war auf dem südlichen Fuß- und Radweg in Richtung Rhade unterwegs. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montag, um 14.55 Uhr.

