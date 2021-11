Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 14.25 Uhr, kam es im Kreisverkehr Marienstraße/ Königstraße/ Ziegelstraße zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten. Eine 24-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Wagen auf der Marienstraße in Richtung Bochumer Straße. Zeitgleich war ein 13-jähriger Fahrradfahrer, ebenfalls Recklinghäuser, auf der Königstraße in Richtung Ziegelstraße unterwegs. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Es Entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell