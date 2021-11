Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auffahrunfall - zwei leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag fuhren zwei Autofahrer, gegen 13.40 Uhr, hintereinander auf der Sythener Straße in Richtung Münsterstraße. Als der 59-jährige Gelsenkirchener, kurz vor dem Guottenweg, auf einen Campingplatz abbog, fuhr ihm der 53-jähriger Mann aus Haltern am See von hinten auf. Der 53-jährige, sowie die Beifahrerin des Gelsenkircheners, eine 51-jährige Frau (Gelsenkirchen), erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie in Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell