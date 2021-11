Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Dordrechtring erlitt am Montagnachmittag (15.25 Uhr) ein 62-jähriger Recklinghäuser leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr auf dem August-Schmidt-Ring in Richtung Innenstadt und passierte dabei die Kreuzung Dordrechtring/ Castroper Straße. Kurz darauf touchierte er den Fahrradfahrer, der von der Castroper Straße auf den Dordrechtring abgebogen war. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Sachschaden ist nach ersten Einschätzung gering.

