Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fußgänger verunfallt - Hertener leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Montagnachmittag (ca. 15 Uhr) bog eine 54-jährige Autofahrerin von der Katzenbuschstraße auf die Herner Straße ab. Dabei kollidierte sie mit einem 44-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg der Herner Straße in Richtung Innenstand unterwegs war und die Katzenbuschstraße an der Unfallstelle querte. Der leicht verletzte Fußgänger wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Herten. Der Sachschaden ist nach ersten Einschätzungen gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell