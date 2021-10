Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Kurioser Vorfall in einer Bankfiliale

Overath (ots)

Am Donnerstag (07.10.) kam es zu einem kuriosen Vorfall in einer Bankfiliale am Steinhofplatz in Overath. Gegen 12:30 Uhr betrat eine Frau mit einem Motorradhelm auf dem Kopf die Filiale und ging auf einen Kundenschalter zu, an dem die 40-jährige Geschädigte zu diesem Zeitpunkt arbeitete. Die Beschuldigte formte kurzerhand mit ihrem Daumen und ihrem Zeigefinger eine Pistole und forderte 150.000 Euro. Die Angestellte nahm die Forderung nicht ernst und forderte die Frau auf, den Motorradhelm abzunehmen und über solche Situationen keine Scherze zu machen. Die Frau schrieb ihre Forderung daraufhin nochmals auf einen Zettel. Erst einige Zeit später nahm sie den Helm ab und warf ihn in einen Mülleimer.

Mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters war es der Bankangestellten möglich, die Beschuldigte aus der Bankfiliale hinauszubegleiten. Erst rund drei Stunden später wurde der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Polizeibeamten konnten die psychisch auffällige 35-jährige Beschuldigte aus Gummersbach kurze Zeit später an der Siegburger Straße Ecke Steinhofplatz antreffen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen - zu einem Vermögensnachteil der Bankfiliale ist es bei diesem Vorfall jedoch nicht gekommen. Den Motorradhelm hatte die Frau offenbar kurz zuvor von einem abgestellten Roller entwendet. Der rechtmäßige Besitzer des sichergestellten Motorradhelmes konnte bislang noch nicht ermittelt werden. (ch)

