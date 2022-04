Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Portmonee beim Einkauf entwendet; Munster: Einbruch in Grundschule; Walsrode: Container aufgebrochen, Werkzeug gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.04.2022 Nr. 1

04.04 / Portmonee beim Einkauf entwendet

Schwarmstedt: Während des Einkaufs in der Aldi-Filiale an der Celler Straße entwendeten Unbekannte am Montagvormittag, gegen 11.20 Uhr das Portmonee einer 79jährigen Frau. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand es sich in einem Rucksack, der unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lag. Der Schaden wird auf rund 110 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

04.04 / Einbruch in Grundschule

Munster: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in die Grundschule Örtzetal am Worthweg ein. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

04.04 / Container aufgebrochen, Werkzeug gestohlen

Walsrode: Zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr brachen Unbekannte die Sicherung eines Baucontainers am Uetzinger Kirchweg auf und entwendeten einen Kanalstampfer, eine Rüttelplatte und anderes Werkzeug. Um den Container aufbrechen zu können, fuhren sie zunächst einen Radlader zur Seite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

04.04 / Spind aufgebrochen, Fahrzeug gestohlen

Soltau: Am Montagabend, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr hebelten Unbekannte im Umkleidebereich des Schwimmbads in der Soltau-Therme einen Spind auf und entnahmen einen Fahrzeug-Schlüssel und ein Portmonee. Mit dem Schlüssel begaben sie sich zum oberen Parkplatz und entwendeten das dazugehörige Fahrzeug, einen schwarzen VW T5 Multivan mit schwarzen VW-Emblemen. Hinweise zum Geschehen, auf verdächtige Personen und den Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell