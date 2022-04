POL-HK: 1. Bad Fallingbostel, Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt 2. Bad Fallingbostel, Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt

Polizeiinspektion Heidekreis

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Bad Fallingbostel, Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt:

Am Freitag kontrollierten Beamte des PK Bad Fallingbostel nachmittags einen Pkw Renault Twingo in der Robert-Koch-Straße in Bad Fallingbostel. Bei der Kontrolle ergaben sich bei dem 26-jährigen Fahrer des Pkw Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum von Kokain. Ebenfalls in Bad Fallingbostel wurde am Sonnabendnachmittag ein 19-jähriger Fahrer eines Peugeot 206 kontrolliert. Auch hier konnte eine Beeinflussung berauschender Mittel festgestellt werden. Der Kontrollierte räumte den Konsum von Marihuana ein. Beiden jungen Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2. Bad Fallingbostel, Ladendieb nach kurzer Flucht gestellt:

Am Sonnabendmittag kam es innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Ladendiebstählen in einem Lebensmitteldiscounter in der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel. Während zwei 21- und 28-jährige Männer bereits von den Verkäuferinnen aufgehalten wurden, versuchte ein 25-jähriger zu fliehen. Die bereits eingetroffenen Polizeibeamten konnten ihn nach kurzer fußläufiger Verfolgung stellen. Insgesamt hatten die Täter Diebesgut im Wert von über 200.- EUR in ihren mitgeführten Rucksäcken verstaut. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Gegen alle beteiligten Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.

3. Hodenhagen, Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses:

Am Samstagvormittag kam es in einem Einfamilienhaus in Hodenhagen zu einem Zimmerbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Bürostuhl mit einer darauf befindlichen Mehrfachsteckdose in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Das Dachgeschoss des Hauses ist derzeit nicht bewohnbar. Die Nutzung des Dachgeschosses wurde aufgrund baulicher Gegebenheiten durch einen angeforderten Brandschutzprüfer untersagt. Der entstandene Schaden wird auf 25000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes dauern an.

4. Bispingen, Fahrrad unter dem Einfluss von Alkohol geführt:

Am späten Sonnabendabend wurde in Bispingen ein 56-jähriger aus Hamburg stammender Radfahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,86 Promille festgestellt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Radfahrer aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

5. Soltau, Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus:

Am Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Soltau zu einem Balkonbrand. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor das Feuer auf das Haus übergreifen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell