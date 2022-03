Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ein Täter, viele Strafanzeigen

Altenglan (ots)

In Nacht auf Mittwoch ereignen sich mehrere Diebstähle aus PKW. Der Täter ging hierbei zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr mehrere unverschlossene Fahrzeuge an und durchwühlte diese. Der 39-jährige Täter konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen; es handelte sich um eine polizeibekannte Person. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand und trat hierbei unter anderem nach einem der Polizeibeamten. Letztendlich verbrachte er die Nacht im Gewahrsam; auf ihn kommen mehrere Strafanzeigen wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. |pikus

