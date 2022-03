Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Frau durch Unbekannten sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Von einem Unbekannten sexuell belästigt sein worden soll eine Frau am 05.03.2022 in der Belfortstraße (Höhe Hausnummer 44) in Freiburg.

Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, war sie gegen 22.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Wilhelmstraße unterwegs, als eine männliche Person sie plötzlich am Hals packte und in der Folge verbal beleidigte sowie unsittlich anfasste. Die Geschädigte leistete Gegenwehr und konnte den Angreifer mit einem Tritt in den Unterleib in die Flucht schlagen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, muskulöse Statur, circa 1,90 Meter groß, eher dunkler Teint, dunkle kurze Haare, Haare an der Seite abrasiert, schwarze Jacke, keine Mund-Nase-Bedeckung

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell