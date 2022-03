POL-FR: Abschlussmeldung zu POL-FR: Telefonausfall beim Polizeipräsidium Freiburg- Notruf funktioniert Polizei wieder umfänglich telefonisch erreichbar

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 06.03.2022, gegen 23:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Hauptstraße in Rheinhausen (Oberhausen) ein, in dem sie die Glasschiebetür aufhebelten. Im Verkaufsraum wurde eine Kasseneinlage samt Inhalt entwenden. Über die genaue Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Offenbar flüchteten die Täter mit einem silbernen Fahrzeug in ...

