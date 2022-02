Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Lkrs. Konstanz) - Vergessene Herdplatte führt zu Feuerwehreinsatz (12.02.2022)

Konstanz (ots)

Durch eine vergessene Herdplatte ist es am Samstag um 11.33 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Tulengasse in der Konstanzer Altstadt gekommen. Durch die angeschaltete Herdplatte wurde ein auf ihr befindliches Gefäß so stark erhitzt, dass es zu einer heftigen Rauchentwicklung kam, welche letztendlich zu einer Durchzündung in der Dunstabzugshaube führte. Durch die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 19 Feuerwehrkräften im Einsatz war, konnte der Brand schnell eingedämmt und gelöscht werden. Teile der Küche mussten hierfür abgebaut werden. Durch den Rußniederschlag ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die zwei Bewohnerinnen kamen mit dem Schrecken davon. Sie konnten bei Bekannten unterkommen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell