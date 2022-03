POL-FR: Ihringen: Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, dem 06.03.2022, kam es zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in Umkirch, In der Breite, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz abgestellten roten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. An dem roten Ford Fiesta entstand Sachschaden in ...

mehr