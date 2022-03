Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen soll es am 05.03.2022 um circa 20.20 Uhr auf dem Rathausplatz bei den Arkaden der Martinskirche in Freiburg gekommen sein.

Als ein Zeuge schlichten wollte, seien die Beteiligten geflüchtet. Ein 16-Jähriger, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, konnte von der Polizei an der Örtlichkeit der Auseinandersetzung angetroffen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tathergang geben können. Auch mögliche Geschädigte werden gebeten, unter der Telefonnummer 0761/882-2880 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen

oec

