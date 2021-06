Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei stoppt Autofahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise

Rostock (ots)

Ein Fahrzeug fährt Schlangenlinien und mit Geschwindigkeiten, die nicht zu den örtlichen Vorgaben Am Strande in Rostock passen. Das veranlasste die Beamten am 22.06.2021 um 09:00 Uhr zu einer Kontrolle. Der Grund für die auffällige Fahrweise wurde in der Kontrolle schnell klar, denn die Beamten nahmen Atemalkoholgeruch war. Der 41 jährige deutsche Autofahrer hat mit 2,58 Promille am Straßenverkehr teilgenommen. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

