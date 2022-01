Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Fahrer eines silberfarbenen Wagens gesucht

Straelen (ots)

Am Mittwoch (5. Januar 2022) zwischen 07:30 und 16:10 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Peugeot 206 beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Seniorenheims an der Ecke Marienstraße/Franziskanerstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden vorne rechts Schrammen am Stoßfänger und Dellen am Kotflügel. An der Anstoßstelle blieb silberfarbener Fremdlack zurück. Als der Wagenbesitzer sein Auto morgens abstellte, parkte neben ihm ein silberfarbener Kombi. Dessen Fahrer oder Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

