POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall auf Rheinbrücke

PKW kollidiert mit LKW

Rees/Kalkar (ots)

Am frühen Montagmorgen (10. Januar 2021) ereignete sich auf der Reeser Rheinbrücke ein Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Reeser war gegen kurz nach 6:00 Uhr in Richtung Kalkar auf der Brücke unterwegs, als er offenbar aufgrund von Straßenglätte mit seinem Mazda ins Schleudern geriet und frontal mit einem entgegenkommenden LKW kollidierte. Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen in eine Klinik. Da zwischenzeitlich eine Lebensgefahr für den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, kümmerte sich der polizeiliche Opferschutz um seine Angehörigen. Aktuell besteht jedoch keine Lebensgefahr.

An dem Mazda des Reesers entstand Totalschaden, durch den Aufprall wurde der Motorblock des Wagens herausgerissen. Auch die Zugmaschine war nicht mehr fahrbereit, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die nötige Sperrung der Rheinbrücke sorgte am Morgen zu erheblichen Rückstaus auf Reeser und Kalkarer Seite. Da aus den beteiligten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Dies nahm längere Zeit in Anspruch, Einsatzkräfte sperrten die Rheinbrücke bis 11:25 Uhr. (cs)

