Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

24-Jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau Louisendorf (ots)

Am Samstagabend (8. Januar 2022) gegen 21:50 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Kleve mit seinem Renault die Hauptstraße in Richtung der B67. Aus bislang unklarer Ursache kam er auf Höhe der Hausnummer 2 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen zurück, drehte sich und kam auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Der 24-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Zeuge, der im Wagen hinter dem Renault fuhr, kümmerte sich um den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell