Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Moped erfasst Fußgängerin + Wieder Tote Igel in der Usa - Polizei bittet um Hinweise!

Friedberg (ots)

+++

Altenstadt: Moped erfasst Fußgängerin

Am Freitagabend (30.07.2021) ist gegen 21.50 Uhr in der Altenstädter Herrnstraße eine 16-jährige Passantin von einem 16 Jahre alten Mopedfahrer erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der 125er-Maschine an. Warum es zu dem Unfall gekommen war, steht bislang nicht fest.

Zeugenangaben zufolge hatte das Mädchen auf der Straße gestanden, als es dort zur Kollision gekommen war. Ein bei dem Zweiradfahrer durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 0,0 Promille. Weitere, namentlich bislang nicht bekanntgewordene Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, 06042/96480.

+++

Ober-Mörlen: Wieder Tote Igel in der Usa - Polizei bittet um Hinweise!

Nachdem die Polizei am vergangenen Mittwoch (28.07.2021) über den Fund mehrerer toter Igel informiert wurde, die in Höhe der Gartenstraße in der Usa lagen, bitten die Ordnungshüter nun um Mithilfe.

Anwohner hatten dort eine gelbe Wäschewanne und mindestens zwei tote Igel im Wasser entdeckt, die sich an Ästen verfangen hatten. Eine Polizeistreife suchte daraufhin den Fundort auf und dokumentierte diesen fotografisch. Bevor die Polizei die Kadaver im weiteren Verlauf aus dem fließenden Gewässer hatte herausholen können, waren diese offensichtlich von Passanten geborgen worden.

Nun suchen die Ermittler Zeugen und fragen:

- Wer kann Angaben zur Herkunft der gelben Wanne sowie der toten Igel machen?

- Wer hatte in diesem Zusammenhang in der Nähe des Fundortes verdächtige Beobachtungen machen können?

- Zudem bitten die Ermittler Passanten, die die toten Tiere sowie die gelbe Wanne geborgen haben, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei zu melden.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell