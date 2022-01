Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl von Betriebsgelände

Täter flüchten in weißem Kastenwagen

Geldern (ots)

Am frühen Samstagmorgen (8. Januar 2022) haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände einer Tischlerei an der Zeppelinstraße verschafft, indem sie einen Maschendrahtzaun durchtrennten. Anschließend drangen sie ohne Aufbruchsspuren in zwei auf dem Grundstück abgestellte Firmenfahrzeuge ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie gegen 04:00 Uhr mindestens zwei Personen durch den Zaun steigen. Später verlässt einer der Täter die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Weseler Straße, um offenbar später mit einem weißen Kastenwagen - vermutlich ein Citroen Berlingo - zurückzukehren. Anschließend luden die Unbekannten das Diebesgut in den Wagen und flüchteten. Zeugenhinweise zur Tat oder zu dem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

