POL-PDKL: Wer hat den Poller umgefahren?

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht auf Montag, zwischen 0:00 und 0:30 Uhr, geriet ein in der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter, dunkelgrauer VW Caddy in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung wurden auch die Fahrbahndecke sowie der Rollladen eines Wohnhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf über zwanzigtausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat ...

