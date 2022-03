Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Landstuhl: Brand eines Fahrzeuges aufgrund technischem Defekts

Gegen Mittag brennt in Kindsbach in der Industriestraße nach derzeitigem Ermittlungsstand der Pkw einer 19-Jährigen Fahrzeugführerin aufgrund eines technischen Defektes aus. Der Brand wird durch die Freiwillige Feuerwehr in wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Betriebsstoffe des Kraftfahrzeugs laufen in die Kanalisation. Jedoch besteht keine Gefahr für die Umwelt, da die Kanalisation an der Einleitungsstelle direkt an die Kläranlage angeschlossen ist. Die Fahrzeugführerin klagt über Übelkeit und wird wegen des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl, der Unteren Wasserbehörde und der Verbandsgemeinde Landstuhl. ILAN

