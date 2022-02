Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.35 Uhr, verschafften sich 20-jähriger und ein 22-jähriger Mann gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kammerhof in Mönchengladbach Odenkirchen. Sie schlugen auf den 21-jährigen Wohnungsinhaber ein und raubten sein Mobiltelefon. Kurz vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die beiden Täter. Der 20-jährige Täter wurde in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Der andere namentlich bekannte Tatbeteiligte ist zurzeit noch flüchtig. Die Fahndung dauert an.

