Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW fährt gegen LKW ... Fahrer schwerverletzt

BAB 63 => Mainz; Steinbach am Donnersberg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger Fahrer am späten Mittwochnachmittag auf der BAB 63 in Richtung Mainz. Kurz nach dem Parkplatz "Donnersberg" scherte eine 52-jährige OPEL-Fahrerin zum Überholen eines LKW aus und achtete hierbei nicht auf den herannahenden 28-jährigen Skoda-Fahrer. Um eine Kollision mit der OPEL-Fahrerin zu vermeiden, wich der 28-jährige nach rechts aus und fuhr mit der kompletten rechten Fahrzeugseite gegen den LKW. Zum Glück befand sich keine weiteren Mitfahrer im PKW. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand witrschaftlicher Totalschaden. Der Gesmtschaden dürfte sich auf ca. 50.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen, war der rechte Fahrstreifen in Richtung Mainz voll gesperrt.

