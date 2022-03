Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fahrzeug eines Bringdienstes gestohlen; Wietzendorf: Einbruch in Grundschule; Soltau: Einbrecher unterwegs; Walsrode: 86-Jähriger übersieht Rotlicht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.03.2022 Nr. 1

30.03 / Fahrzeug eines Bringdienstes gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr das Auslieferungsfahrzeug eines Pizza-Bringdienstes an der Walsroder Straße. Es handelt sich dabei um einen blauen VW Polo im Wert von rund 500 Euro. Das Fahrzeug war auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Pizzeria mit Schlüssel im Zündschloss abgestellt worden. Hinweise zum Geschehen sowie zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

30.03 / Einbruch in Grundschule

Wietzendorf: In der Zeit zwischen Dienstag, 18.30 Uhr und Mittwoch, 06.35 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster der Grundschule am Beekgarten auf, verschafften sich Zugang und brachen im Inneren des Objekts weitere Türen auf. Es wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

30.03 / Einbrecher unterwegs

Soltau: Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam über eine verschlossene Garage in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Heine-Straße ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Bei einem Haus an der Kinaustraße gelang den Einbrechern der Einstieg nicht. Sie scheiterten sowohl an der Eingangstür als auch an einem auf Kipp stehenden Fenster.

202200409698

30.03 / 86-Jähriger übersieht Rotlicht

Walsrode: Bei Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Moorstraße (B209)/Poststraße fuhr ein 86jähriger Walsroder mit seinem Pkw in die Kreuzung ein und verursachte auf diese Weise einen Zusammenstoß mit dem Auto eines 19jährigen Walsroders. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

31.03 / Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten

Schneverdingen: Die Polizei in Schneverdingen sucht Zeugen zu zwei Unfällen, die sich am vergangenen Montag und Dienstag ereignet haben. Am Montag, zwischen 06.30 Uhr und 17.30 Uhr wurde ein schwarzer Audi A8 an der vorderen Beifahrerseite beschädigt. Der Wagen war an der Marktstraße auf einem Parkplatz, zwischen dem Edeka-Markt und dem Rathaus abgestellt. Am Dienstag, zwischen 10.30 Uhr und 14.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz bei Rossmann Am Markt ein schwarz-weißes VW Bus California Beach an der hinteren Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallverursacher verließen jeweils den Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugenhinweise bitte unter 05193(982500.

