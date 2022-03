Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Kellerräume aufgebrochen; Munster: Versuchter Einbruch in Grundschule; Bad Fallingbostel: Trickdiebe in Tankstelle

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.03.2022 Nr. 1

27.03 / Kellerräume aufgebrochen

Munster: In der Nacht zu Sonntag gelangten Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Ahornweg und brachen gewaltsam die Vorhängeschlösser von vier Kellerräumen auf. Entwendet wurde nichts. Die Schlösser nahmen die Täter mit. Auch Am Hanloh waren sie aktiv: Hier brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten letztendlich aus dem Gemeinschaftskeller ein Mountainbike. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, melde diese bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

27.03 / Versuchter Einbruch in Grundschule

Munster: Am vergangenen Wochenende schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe der Grundschule Am Süllberg ein und versuchten, dass Fenster gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch - Die Täter gelangten nicht ins Objekt. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

27.03 / Trickdiebe in Tankstelle

Bad Fallingbostel: Eine Angestellte der Tankstelle an der Düshorner Straße wurde am Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr Opfer von vier Trickdieben. Während drei der unbekannten Männer das Opfer ablenkten und einem weiteren Täter Sichtschutz gaben, entwendete dieser Tabakwaren im Wert von rund 155 Euro. Täterbeschreibung: Männlich, mittleren Alters, südländisches Erscheinungsbild, einer von ihnen hatte eine Halbglatze und trug eine hellblaue oder türkisfarbene Daunenjacke, eine Jeans, eine schwarze Umhängetasche, eine blaue FFP2-Maske und dunkle Schuhe mit heller Sohle. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell