POL-HK: Bad Fallingbostel: Bewohner kommt bei Zimmerbrand ums Leben; Schneverdingen: 22-Jähriger unter Drogen am Steuer; Töpingen: Stark betrunken Kreisel übersehen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.03.2022 Nr. 1

23.03 / Bewohner kommt bei Zimmerbrand ums Leben

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, gegen 17.00 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in der ersten Etage der Obdachlosenunterkunft an der Hans-Stuhlmacher-Straße. Der 65jährige Bewohner des Zimmers kam bei dem Brand ums Leben. Die anderen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden vorübergehend in einer Ersatzunterkunft untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der unsachgemäße Umgang mit einer Zigarette oder einer Kerze ist dabei nicht auszuschließen. Der brandbetroffene Gebäudetrakt ist unbewohnbar. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

23.03 / 22-Jähriger unter Drogen am Steuer

Schneverdingen: Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs am Mittwochabend auf der Straße Am Vogelsang hatten Polizeibeamte den Verdacht, dass der Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der 22-Jährige führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten Verfahren ein.

23.03 / Stark betrunken Kreisel übersehen

Töpingen: Mit 2,72 Promille rauschte am Mittwochabend, gegen 21.35 ein 24jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr am "Töpinger Kreuz" (L211/B209) und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann befuhr die L211 aus Richtung Töpingen kommend, steuerte geradeaus in den Kreisel und prallte in die aufgeschüttete, erhöhte Kreiselmitte. Polizeibeamte ließen eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem untersagten sie das weitere Fahren mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen und leiteten ein Strafverfahren ein.

