Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Brand einer Doppelhaushälfte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.03.2022 Nr. 2

23.03 / Brand einer Doppelhaushälfte

Rethem: Am Wohlendorfer Kirchweg kam es am frühen Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Doppelhaushälfte. Bei Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange. Die sechsköpfige Familie konnte das Objekt unverletzt verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell