POL-HK: Walsrode: Auseinandersetzung am "Studio 78"

21.03.2022

20.03 / Auseinandersetzung am "Studio 78"

Walsrode: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Diskothek "Studio 78" in Walsrode zwischen zwei Personengruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die ihren Anfang innerhalb des Gebäudes genommen hatte. Bei Eintreffen der Polizei waren etwa 30 Personen in die Auseinandersetzung verwickelt. Ein Teil der Beteiligten flüchtete beim Erblicken der Streifenwagen. Von etwa 15 Personen wurden die Personalien festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen waren eine Gruppe junger Männer aus Bremen mit einer Gruppe aus dem Bereich Walsrode/Visselhövede aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung sollen Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Ein Beteiligter trug eine Kopfplatzwunde davon. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauen an.

