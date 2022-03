Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Steinbeck: Haustür aufgehebelt; Walsrode: Seitenscheibe eingeschlagen; Munster: Fenster an Schule eingeworfen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.03.2022 Nr. 1

21.03 / Haustür aufgehebelt

Steinbeck: Während sich die Hausbewohner am frühen Montagnachmittag im Garten ihres Hauses Am Lütten Stimbeck aufhielten, hebelten Einbrecher die Eingangstür auf, begaben sich in das Objekt und entwendeten Schmuck. Die Tat wurde zwischen 14.00 und 14.30 Uhr verübt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

21.03 / Seitenscheibe eingeschlagen

Walsrode: In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrerfahrerseite eines Pkw der Marke BMW ein, der auf einem Parkplatz an der Straße Wurzelförde abgestellt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

21.03 / Fenster an Schule eingeworfen

Munster: Am vergangenen Wochenende warfen Unbekannte zwei Fensterscheiben eines Klassenraums der Grundschule im Örtzetal mit Steinen ein. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell