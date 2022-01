Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmorgen kontrollierte die Linzer Polizei den Fahrzeugverkehr an dem Schulzentrum in Linz, Miesgesweg/Schulstraße. Hierbei wurden von den Beamten insgesamt vier Verstöße im Straßenverkehr/Sicherung von Fahrzeuginsassen festgestellt, welche in Ordnungswidrigkeitenverfahren mündeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell