POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Neuwied (14.01.-16.01.22)

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressebericht der Polizei Neuwied (14.01.-16.01.22)

Neuwied (ots)

Unfallflucht

Am Freitagvormittag, den 14. Januar kam es zwischen 05:50 und 08:10 Uhr in der Mülhofener Straße Neuwied zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 08:13 Uhr kam es auf der B256 in Höhe NR-Block in Fahrtrichtung Rengsdorf zu einer weiteren Unfallflucht. In diesem Fall wechselte das unfallflüchtige Fahrzeug die Fahrspur, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Beim Versuch dem PKW auszuweichen stieß ein LKW mit einem weiteren PKW zusammen. Das die Spur wechselnde Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. In beiden Fällen bittet die Polizei Neuwied um Zeugenhinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen.

Impfausweis gefälscht

Am Freitagnachmittag betrat ein 41-Jähriger eine Neuwieder Apotheke, um sich einen digitalen Impfausweis ausstellen zu lassen. Der Mitarbeiterin der Apotheke fielen bei der Überprüfung des Impfausweises Fälschungsmerkmale auf, weshalb sie anschließend die Polizei informierte.

Graffitisprayer am Stadion

Am Freitagabend meldeten aufmerksame Anwohner mehrere Personen im Stadion Neuwied beim Sprühen von Graffiti. Vor Eintreffen der sofort verständigten Polizei konnten die Personen jedoch unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend wurde in der Elfriede-Seppi-Straße durch Beamte der PI Neuwied ein E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt.

