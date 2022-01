Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunken im Straßenverkehr

Straßenhaus (ots)

Am 15.01.2022 meldete gegen 22:20 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Straßenhaus einen auffälligen Fahrzeugführer auf der Landesstraße 255 zwischen Asbach und Neustadt / Wied. In Höhe der Ortslage Oberplag geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn, so dass es fast zum Zusammenstoß mit einem im Gegenverkehr befindlichem Fahrzeug kam.

Der 37 jährige Fahrzeugführer aus der VG Asbach konnte später durch die Beamten angetroffen werden. Er war deutlich alkoholisiert, eine Blutprobe wurde entnommen der Führerschein beschlagnahmt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634- 9520, EMail.: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell