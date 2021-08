Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 12. August 2021:

Salzgitter (ots)

Baddeckenstedt: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Autofahrern

Mittwoch, 11,08.2021, gegen 16:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 in Baddeckenstedt sind am Mittwochnachmittag drei Autofahrer leicht verletzt worden. Demnach übersah ein auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Goslar fahrender 84-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit ein vor ihm verkehrsbedingt haltendes Auto einer 42-jährigen Fahrerin und fuhr nahezu ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 42-Jährigen auf das davor, ebenfalls haltende Auto eines 26-Jährigen aufgeschoben. Dieses Auto wurde wiederum auf den, vor einer Rotlicht zeigenden Ampel haltenden, Sattelzug eins 48-jährigen Fahrers aufgeschoben. Der 84-jährige Unfallverursacher sowie die 42-jährigee Autofahrerin wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 26-jährige Autofahrer wurde vor Ort ambulant behandelt. An den drei beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 35000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die Bundestraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell