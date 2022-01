Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 15.01.2022

Betzdorf (ots)

Mudersbach

Zweifacher Ladendiebstahl am 13.01. und 14.01. in Mudersbach, Adolfstraße Zunächst fiel am 14.01. eine 35-jährige Diebin im Rewe-Markt auf, als sie Waren in ihren Rucksack packte und den Kassenbereich einfach ohne zu bezahlen passierte. Sie konnte daraufhin von Mitarbeitern festgehalten werden. Nachdem die Polizei hinzugezogen und eine Videoüberwachung vom Tag zuvor gesichtet wurde, konnte festgestellt werden, dass sie am 13.01. ebenfalls schon geklaut hatte. Es entstand ein Schaden von über 100.-. Jetzt folgen für die Täterin zwei Strafanzeigen.

Niederfischbach

Feueralarm am 15.01.2022, 05.38 h, in Niederfischbach, An der Stürze Zu dem Auslösen eines Brandmelders kam in den frühen Morgenstunden im Altenheim, als ein 80-jähriger Bewohner vermutlich mittels einer Zigarettenkippe die Decke und Matratze seines Bettes aus Unachtsamkeit ankokelte. Bei dem Löschversuch der Pflegekräfte wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden. Nach ausreichendem Belüften des Zimmers dürfte dieses wieder bewohnbar sein.

