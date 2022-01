Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneuter Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug

Burglahr (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.01.2022 kam es zwischen 18.30 und 07.50 Uhr in Burglahr, Kur-Kölner-Straße zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der/ die unbekannte/n Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten die Geldbörse des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

