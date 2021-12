Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheiben eingeworfen - Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Aggressiver Mann in Gaststätte - Fahrrad entwendet - Unfälle

Backnang: Unfallflucht

Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr ereignete sich in der Martin-Dietrich-Allee eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang noch unbekannte Autofahrer, der vermutlich mit einem VW Golf unterwegs war, stieß dort beim Vorbeifahren gegen einen Pkw Audi und gegen einen BMW. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf 5500 Euro beziffert wurden. Der Verursacher, den Zeugenbeschreibungen nach vermutlich ein Senior, flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Winterbach-Engelberg: Autofahrerin vermutlich unter Drogeneinwirkung

Eine Polizeistreife beobachtete am Donnerstag gegen 17.40 Uhr eine Opel-Fahrerin, wie sie beim Befahren der Esslinger Straße wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Polizeistreife stoppte daraufhin die Autofahrerin. Es ergab sich bei der Polizeikontrolle nun der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb eine Blutuntersuchung von der Polizei veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde der 36-jährigen Autofahrerin untersagt. Ihr Auto blieb am Kontrollort auf der Straße parkend zurück und wurde von der Polizei mittels eines Blitzlichts abgesichert. Dieses Blitzlicht wurde in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr entwendet. Die Polizei Schorndorf bittet hierzu um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Urbach: Aggressiver Gast

Am Mittwochabend kam es in einer Gaststätte in der Gartenstraße zu einer Körperverletzung. Kurz vor Mitternacht bat eine Angestellte einen ca. 50-jährigen Gast das Lokal zu verlassen. Dieser ignorierte dies, weshalb ein weiterer Gast die Bitte wiederholte. Der aggressive Mann schlug daraufhin seinem Gegenüber unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, verletzte ihn hierbei und flüchtete danach. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Ca. 50 Jahre, schulterlange dunkle Haare, unrasiert, ca. 173cm groß, schlank, hatte vermutlich Zahnlücken und war dunkel gekleidet. Insgesamt machte er einen ungepflegten Eindruck. Hinweise auf den Mann nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Remshalden: Linienbus contra Pkw

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der L 1140 zwischen Hößlinswart und Rohrbronn. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses kam in einer Linkskurve kurz vor Hößlinswart auf die Gegenfahrspur und touchierte einen entgegenkommenden Audi einer 67-jährigen Autofahrerin. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Remshalden: Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Kurz nach Mitternacht sollte am Freitag gegen 0:15 Uhr ein Fiat-Fahrer in der Lindenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale allerdings und beschleunigte sein Fahrzeug. Erst in der Eduard-Hiller-Straße beendete der Fahrzeuglenker seinen Fluchtversuch. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte er, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Waiblingen-Beinstein: Vandalen richten hohen Sachschaden an

In der Nacht auf Sonntag (05.12.2021) wurden in der Straße Schafhofäcker die Frontscheiben zweier geparkter Lkw sowie die Eingangstüre einer Blumenmarkthalle durch Steinwürfe beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Tiefgarage Adlerplatz einen geparkten VW up! und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugenhinweisen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Fahrrad entwendet

Am Donnerstagabend im Zeitraum zwischen 21:45 Uhr und 22:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Marktstraße ein Damenfahrrad. Das rosa / lilafarbene Fahrrad vom Hersteller KTM war mit einem Schloss gesichert. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

