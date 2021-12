Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Nach Unfall Ladung verloren - Nachtrag -

Aalen (ots)

Bei dem Verkehrsunfall am 09.12.2021 gegen 15:30 Uhr auf der BAB 6 bei Kirchberg/Jagst, an dem 3 Sattelzüge beteiligt waren, entstand ein Sachschaden von etwa 1 Million Euro. Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und die anschließende Fahrbahnreinigung dauerte bis spät in die Nacht. Die Fahrbahn konnte um 02 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Auf den Umleitungsstrecken bildeten sich bis in die Nacht hinein Rückstaus bis zu einer Länge von 5 km.

