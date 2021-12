Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 90 Weihnachtsbäume entwendet - Fenster verloren - Taxi kollidiert mit Fußgängerin - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Taxi kollidiert mit Fußgängerin

Um 14:15 Uhr wollte am Mittwoch ein 48-jähriger Taxi-Fahrer am Hauptzugang zum Krankenhaus in der Straße Im Kälblesrain rückwärts einparken. Beim Rangieren touchierte er eine 32-jährige Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Taxi vorbeilief. Durch den Anstoß stürzte die Dame, die ihr 2-jähriges Kind auf dem Arm trug. Mutter und Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Aalen: Fenster verloren

Am Donnerstag um kurz vor 10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lenker eines Peugeot Boxter mit Anhänger die B19 von Oberkochen in Richtung Aalen. Auf Höhe Unterkochen löste sich ein auf dem Anhänger transportiertes Fenster und stürzte auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 52-jährige Verkehrsteilnehmerin erkannte die Gefahrensituation und versuchte vergeblich durch Hupen den Peugeot-Lenker darauf aufmerksam zu machen. Das Fenster wurde zunächst durch den Anhänger noch einige Zeit mitgeschleift, bevor es sich vollends löste und auf die Gegenfahrbahn geriet. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge konnten dem Fenster im letzten Moment ausweichen. Die gelang allerdings einem nachfolgendem Skoda-Fahrer nicht mehr, so dass dieses Fahrzeug frontal mit dem Fenster kollidierte. Bei dem Unfall, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für die Aufräumarbeiten etwa 40 Minuten komplett gesperrt werden. Der Fahrer des Peugeot, der den Vorfall anscheinend nicht bemerkte und sich deswegen unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, konnte durch eine Polizeistreife ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden.

Aalen: Aufgefahren - 35.000 Euro Schaden

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:35 Uhr ereignete sich auf der B29 auf Höhe der Abfahrt Unterrombach ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Ein 57-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz befuhr die B29 in Fahrtrichtung Westhausen. An der Ampelanlage auf Höhe der Abfahrt Unterrombach übersah er, dass der vor ihm fahrende 54-jährige BMW-Lenker an der Ampel anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Neresheim: PKW stürzt Böschung hinab

Auf der Kreisstraße 3298 zwischen Unterriffingen und Dorfmerkingen kam es am Mittwoch gegen 12:45 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand und eine 69-jähruige Frau leicht verletzt wurde. Die Dame kam auf der Strecke mit ihrem VW Up auf schneeglatter Fahrbahn zunächst in das Bankett. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW stürzte in Folge eine Böschung hinab und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden.

Böbingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Mercedes-Benz, welcher in der Dr.-Schneider-Straße geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 14:40 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 90 Weihnachtsbäume entwendet

Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:30 Uhr wurden aus einem umzäunten Gelände auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße insgesamt etwa 90 Nordmanntannen (60x Gr. L, 30 x Gr. M) im Gesamtwert von knapp 2000 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder dem Verbleib der entwendeten Bäume nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

