Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeug zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B29, an der Abzweigung Aalen-Unterrombach in Fahrtrichtung Nördlingen. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer erkannte aufgrund Unachtsamkeit zu spät den vor ihm stehende LKW eines 41-Jährigen und fuhr auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Ellenberg: Unfall aufgrund Schneeglätte

Am Mittwoch gegen 22:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Ford-Focus die L2220 in Richtung Wört. Kurz nach dem Ortsausgang Ellenberg kam er, aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Leitpfosten und kam auf der Schutzplanke zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren II

Gegen 09:30 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall auf der L1060, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand. Eine 33-jährige Hyundai Fahrerin wollte von der L1060 auf die B290 in Richtung Aalen einfahren, musste jedoch aufgrund des Verkehrs abbremsen. Eine nachfolgende 61-jährige Frau erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Suzuki auf. Ein 9 Monate altes Kind im Hyundai wurde vorsorglich zur Kontrolle in eine Kinderklinik eingeliefert.

Ellwangen: Fahrzeug zerkratzt

Am Dienstag, zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr, zerkratzten Unbekannte den Daimler-Benz eines 60-Jährigen, den dieser auf einem Parkplatz beim Landgericht abgestellt hatte. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Ausfahren

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte eine 29-jährige Skoda Fahrerin, als sie am Mittwoch gegen 13:40 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Hohenstaufenstraße einfuhr und dabei den dort stehenden Skoda einer 38-Jährigen übersah.

Westhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Opel Insignia die A7 in Richtung Würzburg. Zwischen dem Agnesburgtunnel und der Anschlussstelle Aalen-Westhausen geriet er aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und streifte dort die Mittelschutzplanke. Es entstand Sachschaden von rund 4500 Euro.

Heubach: Ins Schleudern geraten

Am Mittwochabend befuhr eine 24-Jährige die L1162 in Richtung Bartholomä. Aufgrund schneebedeckter Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Ford, wodurch sie ins Schleudern geriet und gegen eine Leitplanke prallte. Es entstand Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wohnmobil übersehen

Eine 39 Jahre alte PKW-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 17:40 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz in der Schießtalstraße und übersah hierbei das dahinter parkenden Wohnmobil eines 68-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 65-Jährige ihren PKW, am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der Aalener Straße, an der Einmündung zur Herlikhofer Straße, anhalten. Ein 71-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem PKW auf, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Iggingen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 21000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 28-jähriger Hyundai Fahrer am Mittwochmittag verursachte. Gegen 12:30 wollte der Hyundai-Lenker auf die K3267 einbiegen. Hierbei übersah er einen dort fahrenden 65-jährigen VW-Lenker, der von Böbingen in Richtung Zimmern unterwegs war, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Hyundai schleuderte im weiteren Verlauf in ein angrenzendes Feld und überfuhr hierbei ein Verkehrsschild. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

