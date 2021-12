Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Unfälle & Garagenbrand

Weinstadt: Versuchter Einbruch in Kleiderladen

Im Zeitraum zwischen Montagmittag und Mittwochvormittag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Bekleidungsgeschäft in der Ziegeleistraße einzubrechen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, die Eingangstüre aufzubrechen. Beim Einbruchsversuch hinterließen die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schorndorf-Weiler: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen Gartenzaun in der Ringstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Zaun entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Eine 19-jährige Fahrerin eines Mini wollte am Mittwochnachmittag gegen 17:10 Uhr an der Auffahrt Schorndorf-Ost auf die B29 in Richtung Aalen auffahren. Am Ende des Beschleunigungsstreifens musste sie stark bremsen, weshalb ihr Auto ins Schleudern geriet und sie letztlich gegen die Leitplanke prallte. Anschließend kam ihr Auto entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt, der Pkw musste abgeschleppt werden.

Urbach: Garagenbrand

Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses kam es am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr in der Hauptstraße zum Brand in einer Garage. Die Freiwillige Feuerwehr Urbach war mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Durch den Brand wurden auch die in der Garage stehenden Pkw teilweise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

