Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Baustelle - Falsche Bereifung? - Versuchter Diebstahl eines Anhängers - Autoscheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Aalen: Autoscheibe eingeschlagen

An einem Skoda, welcher in der Pater-Maurus-Straße abgestellt war, wurde zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 07:20 Uhr, die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Diebstahl eines Anhängers

Vermutlich mit der Absicht den Anhänger zu entwenden, zogen bislang Unbekannte einen Autoanhänger auf einem Betriebsgelände in Richtung der Ausfahrt zur Stauferstraße. Auf dem abschüssigen Betriebsgelände geriet der Anhänger wohl außer Kontrolle und stieß letztendlich gegen einen geparkten Renault Twingo. Nachdem sich die Deichsel des Anhängers im Radlauf des PKW verhakte, entfernte sich die Diebe und ließen den Anhänger zurück. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Baustelle

Am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Dieb in ein Gebäude in der Ledergasse ein, welches derzeit totalsaniert wird. Aus dem Obergeschoss entwendete der Eindringling zwei Schleifmaschinen, eine Kabeltrommel sowie Baumaterialen und Handwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Neresheim: Falsche Bereifung?

Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr ereignete sich auf der der Landstraße 1084 ein Unfall, bei welchem insgesamt 5 Personen leicht verletzt und zwei Autos total beschädigt wurden. Ein 47-jähriger Lenker eines Daimler-Benz befuhr die L1084 von Elchingen in Richtung Neresheim. Kurz vor der Einmündung auf die B466 kam das Fahrzeug, auf welchem zwei Winter- und zwei Sommerreifen montiert waren, in einer Rechtskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal in einen entgegenkommenden VW Touareg. Bei dem Unfall wurde die 48-jährige Beifahrerin im Mercedes sowie alle vier Insassen im Touareg, die 46-jährige Fahrerin sowie drei Kinder im Alter von jeweils 13 Jahren, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro.

