Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Frontalzusammenstoß

Ein 18-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta verursachte am Dienstagabend einen Frontalzusammenstoß. Hierbei wurden drei Insassen verletzt, wobei die 44-jährige Unfallbeteiligte sowie ihre 45-jährige Mitfahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Der junge Ford-Fahrer hatte gegen 19 Uhr in Lippolsweiler die Hauptstraße befahren und kam vermutlich infolge Übermüdung auf die Gegenfahrbahn, wo er mit der 44-jährigen Renault-Fahrerin zusammenstieß. An beiden Autos entstand Totalschaden, der auf insgesamt 25.000 Euro beziffert wurde. Die Autos wurden abgeschleppt.

Schorndorf: Unfallflucht

4000 Euro Fremdschaden verursachte am Dienstagnachmittag ein noch unbekannter Autofahrer. Er stieß in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr beim Parkplatz Archivplatz gegen eine Mercedes V-Klasse und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Berglen-Hößlinswart: Pkw contra Lkw

Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte am Dienstag kurz nach 16 Uhr vom Sandwerk kommend nach links auf die L 1140 in Richtung Remshalden einfahren und übersah hierbei einen von links kommenden VW Polo eines 19-Jährigen. Dieser konnte eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindern. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt, der Polo musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell