Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Waiblingen: Mit zwei Promille Unfall verursacht

Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 14:45 Uhr die Alte Bundesstraße entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 33-jährige Opel-Fahrer aufgrund einer roten Ampel bremsen musste und fuhr diesem auf. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von rund zwei Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Waiblingen-Hohenacker: Feuerwehreinsatz

Eine unsachgemäß entsorgte Zigarettenkippe löste am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr im Pfauenweg einen Feuerwehreinsatz aus. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte eine 67-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses ihre Zigarettenkippe aus Versehen im Mülleimer entsorgt, dessen Inhalt sich daraufhin entzündete. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort kam, hatte die Dame den Brand bereits selbst gelöscht. Es entstand lediglich minimaler Sachschaden am Mülleimer, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Industriestraße ereignete sich am Dienstagabend eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Fiat, beschädigte diesen dabei erheblich und flüchtete anschließend. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Althütte: Von Straße abgekommen

Eine 54-jährige Fahrerin eines Mercedes Viano bog am Dienstag gegen 12 Uhr von der K 1883 in die L 1120 ein. Infolge Unachtsamkeit überfuhr sie den Bordstein und verlor daraufhin die Kontrolle, wobei beim Überfahren der dortigen Böschung ihr Fahrzeug kippt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 11000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Kirchberg an der Murr: Unfall beim Abbiegen - Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die L 1124 zwischen Großaspach und Rielingshausen. Beim Linksabbiegen in Richtung Zwingselhäuser Straße missachtete er den Vorrang einer entgegenfahrenden 69-jährigen Autofahrerin. Die Opel-Fahrerin, ihre Mitfahrerin als auch eine Mitfahrerin im Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ca. 18.000 Euro Sachschaden. Die örtliche Feuerwehr mit Unterstützung aus Aspach und Burgstall sowie die Straßenmeister waren im Einsatz. Die Autos wurden abgeschleppt. Die Straße blieb zur Unfallaufnahme bis nach 20 Uhr gesperrt. Gegen den 22-Jährigen wurde von der Polizei ein Strafverfahren eingeleitet, auch weil bei ihm konkrete Verdachtsmomente einer akuten Drogenbeeinflussung gegeben war. Entsprechende Untersuchungen wurden eingeleitet. Sein Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis von der Polizei sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell