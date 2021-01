Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Diebstähle aus Pkw

Übach-PalenbergÜbach-Palenberg (ots)

Im Ortsteil Rimburg schlugen unbekannte Personen am Sonntag (10. Januar), zwischen 17.10 Uhr und 18.20 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Johanniterstraße parkte. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche. Im Ortsteil Zweibrüggen schlugen unbekannte Personen ebenfalls die Scheibe eines Pkw ein. Dieser war am Freitag (8. Januar), zwischen 15 und 15.30 Uhr, an der Wurmtalstraße abgestellt. In diesem Fall entwendeten sie ein Portemonnaie, welches ein Zeuge kurze Zeit später an einer Bahnlinie auffand. Die Diebe hatten allerdings das Bargeld daraus entnommen und entwendet.

