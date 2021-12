Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Rot am See: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr war ein 19-Jähriger in einem Skoda Superb auf der L1005 von Brettheim in Richtung Gammesfeld. In Hegenau kam der junge Fahrer mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Insgesamt entstand über 3.000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Kurz vor 17:00 Uhr am Dienstag befuhr eine 44 Jahre alte BMW-Fahrerin die Johanniterstraße. Als sie ihr Fahrzeug abbremsen musste, erkannte dies ein nachfolgender 26-Jähriger in seinem BMW zu spät und fuhr auf den BMW der 44-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell