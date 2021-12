Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Von Straße abgekommen

Aalen (ots)

Ein Leichtverletzter, ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sowie rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, kurz vor 12:30 Uhr auf der B29 auf Höhe Winterbach. Ein 22 Jahre alter Citroen-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Aalen entlang und kam hierbei kurz vor der Ausfahrt Winterbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen die Leitplanke, anschließend fuhr er eine Böschung hinab, wo sich das Fahrzeug mehrmals überschlug. Letztlich kam der Pkw auf einem asphaltierten Weg neben der Bundesstraße auf dem Dach zum Liegen. Der 22-Jährige wurde nach aktuellem Kenntnisstand mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

