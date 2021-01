Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 08.-10.01.2021

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

2 Pkw in WHV-Heppens aufgebrochen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der darauffolgenden Nacht wurde jeweils die Seitenscheibe bei zwei abgestellten Pkw eingeschlagen. Aus den Autos wurden die dort abgelegten Geldbörsen samt Inhalt entwendet. Tatort war zum einen die Gökerstraße, Höhe Haus Nr. 35 und die Müllerstraße, Ecke Bismarckstraße. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei unter Tel. 04421-9420 zu richten. Corona-Verstöße in WHV Nach einer gemeldeten Ruhestörung in der Grenzstraße in WHV, am Samstag, 09.01.2021, gegen 00:20 Uhr, stellten die Einsatzkräfte in der Wohnung fest, dass sich dort insgesamt vier Personen (20 J.- 46 J.) aus drei Haushalten aufhielten. Gegen alle vier Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ebenso verhielt es sich am Samstag, gegen 04:00 Uhr in der Bremer Straße. Dort stellten die Einsatzkräfte insgesamt fünf Personen (21-32 J.) aus fünf Haushalten fest. Auch hier erschien die Polizei nach vorausgegangener Ruhestörung. Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, hielten sich vier Personen auf dem EDEKA-Parkplatz in der Güterstraße auf. Sie standen zwischen ihren Pkw ohne erforderlichen Mindestabstand und ohne Mund-Nasenbedeckung. Auch hier erwartet den Betroffenen ein entsprechendes Bußgeld. Ohne Haftpflichtversicherung gefahren Ohne Versicherungsschutz für das mitgeführte Kleinkraftrad befuhr ein 37 Jahre alter Mann die Straßen durch Neuengroden. In der Gökerstraße fuhr er an einer dort stattgefundenen Verkehrskontrolle vorbei. Den Einsatzkräften fiel auf, dass an dem Mofa ein grünes Versicherungskennzeichen aus 2019 angebracht war. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten das Mofa nach wenigen 100m anhalten und kontrollieren. Ohne Führerschein gefahren Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis müssen sich zwei Männer (17J./26 J.) verantworten, weil sie jeweils mit einem Pkw durch Wilhelmshaven fuhren, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Der 17-jährige wurde am Samstagnachmittag in der Kieler Straße kontrolliert, der 26 Jahre alte Mann Samstagmittag in der Straße Am Schützenhof in WHV-Bant. Gegen beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Alkoholisiert eingeparkt und Schaden verursacht Unter Alkoholeinfluss versuchte am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, ein 48 Jahre alter Mann seinen Pkw rückwärts in der Kaakstraße in WHV-Heppens einzuparken. Beim mehrfachen Rangieren mit aufheulendem Motor fiel er damit einer Zeugin auf. Diese beobachtete weiter, wie der einparkende Pkw sowohl gegen einen anderen Pkw als auch gegen einen Busch fuhr. Sowohl der Pkw als auch der Busch wurden dabei beschädigt. Der Fahrer stieg anschließend aus und sei stark schwankend in ein dortiges Haus gegangen. Der Fahrzeugführer kann wenig später in der Wohnung angetroffen werden. Ein Alcotest ergibt einen Wert von 1,63 Promille. Daraufhin wird er zwecks Durchführung einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht, sein polnischer Führerschein wird beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

