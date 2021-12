Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden: Lkw gegen Leitplanke geprallt

Ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen gegen 8:45 Uhr die Brückenstraße entlang und prallte hierbei gegen die rechte Leitplanke. Durch die Erschütterung fielen mehrere auf dem Lkw geladene Fenster zu Boden und gingen zu Bruch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 50-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo befuhr am Mittwoch gegen 7.20 Uhr die Schlichtener Straße stadteinwärts. Infolge Unachtsamkeit fuhr er bei der Einmündung Krummhaarstaße bei stockendem Verkehr auf einen Pkw VW auf und schob dieses Auto noch auf einem Mercedes auf. Der 21-jährige Golf-Fahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Fellbach: Auffahrunfall

Sachschäden in Höhe von ca. 6000 Euro entstanden am Mittwochmorgen bei einem Unfall. Eine 27-jährige Renault-Fahrerin bog gegen 7 Uhr von der Stuttgarter Straße in die Höhenstraße ein, als sie den dortigen Rückstau zu spät bemerkte. Sie konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf einen Renault Megane auf. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt.

